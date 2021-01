FORMELLO | Allenamento in vista del derby, Inzaghi fa un discorso alla squadra. Assente Correa, ancora in gruppo Lulic

Mancano solamente tre giorni ad una delle partite più importanti della stagione calcistica romana: il derby della Capitale. Sui campi di allenamento del centro sportivo di Formello, ancora una volta in gruppo il capitano della Lazio, Senad Lulic, in fase di recupero dopo i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori dai giochi per quasi un anno. I giocatori hanno svolto lavori fisici per potenziare la forza attraverso l’utilizzo di elastici, susseguiti da esercizi stabilizzatori. Poi si è passato sul campo da gioco, con possesso palla tra maglie fluo e fratini arancioni. Tutti presenti in gruppo, anche se non hanno partecipato a quest’ultimo esercizio Luiz Felipe Ramos, Francesco Acerbi e Luis Alberto, i quali, invece, hanno svolto allunghi e poi si sono recati direttamente negli spogliatoi. Alla seduta odierna, invero, sono risultati assenti Strakosha, Fares, Correa ed infine Danilo Cataldi, che si è recato presso la Clinica Paideia per degli accertamenti medici. Da segnalare un evento in particolare: per dare carica in vista del derby di venerdì, Simone Inzaghi ha riunito i presenti a centrocampo per fargli un discorso motivazionale.

