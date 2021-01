GIUDICE SPORTIVO | Settima sanzione per Akpa Akpro

La Lazio si prende d’autorità la seconda vittoria consecutiva contro il Parma grazie ad un’ ottima prestazione nella quale riesce anche ad evitare squalifiche pesanti in vista del derby. Infatti, come reso noto dal comunicato del Giudice Sportivo, Inzaghi non avrà nessun problema di squalifiche nella prossima stracittadina, con Akpa Akpro che però, complice il giallo contro i ducali, sale a quota sette sanzioni stagionali.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: