IFFHS, Simeone nominato miglior allenatore di club del decennio

Diego Pablo Simeone è stato nominato come miglior allenatore di club del decennio da parte dell’ Iffhs, la federazione internazionale che si occupa di storia e statistica del calcio. Il Cholo, miglior tecnico di club al mondo nel 2016, ha conquistato il premio grazie ai grandi risultati ottenuti con l’Atlético di Madrid: grnadi risultati 1 titolo in Liga, 1 Copa del Rey, 1 Super Coppa di Spagna, 2 Europa League, 2 Supercoppa UEFA e 2 volte finalista nelle finali di UEFA Champions League. Un riconoscimento molto importante per l’ex tecnico biancoceleste che, archiviata una stagione sottotono, è pronto a tornare in alto. Lo riporta Lapresse.it

