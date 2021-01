Il Tempo | Lazio, Inzaghi prova a recuperare Correa

Dopo la gara di Parma, mister Inzaghi non ha concesso riposo ai suoi, che infatti ieri si sono ritrovati a Formello. Stando a quanto riporta Il Tempo, il tecnico punta a recuperare il maggior numero di elementi possibili in vista del derby: il primo in ordine di tempo è Correa. Ieri il Tucu ha svolto metà seduta in gruppo e l’altra metà con il preparatore Bianchini. Dopo la sfida di San Siro, che ha abbandonato dopo mezz’ora, l’argentino ha evidenziato un’elongazione al polpaccio e ora per tornare a disposizione dovrà aumentare l’intensità di lavoro.

