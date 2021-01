Lazio, Giordano: “Caicedo un’ottima alternativa, ma preferisco Correa. Derby? Strano senza pubblico”

L’ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Tuttomercatoweb, per commentare la prossima gara che vedrà impegnata la la Lazio nel derby contro la Roma. Giordano poi, da ex di ruolo, ha espresso la propria opinione sul reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi, esternando una personale preferenza tra gli attaccanti attaccanti biancocelesti.

Queste le sue parole:

“Il derby può rappresentare la svolta per entrambe. Se la Roma vince, fa un grande passo avanti. Se perde conferma che non riesce a sbloccarsi negli scontri diretti. Per i biancocelesti una vittoria significherebbe rilanciarsi in chiave Champions, che attualmente è lontana. Sono curioso di capire come sarà un derby senza pubblico, me lo immagino molto strano. La difesa dei giallorossi è forte sia fisicamente che individualmente, mentre la Lazio può vantare dei calciatori fenomenali dalla trequarti in su. Caicedo? Sta cercando di scalzare Correa dai titolari. Ha sempre lavorato con grande umiltà e si merita tali risultati. Se sta al 100%, però, preferisco ancora Correa al Panterone. L’argentino riesce a scardinare le difese, Caicedo è un’ottima alternativa”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: