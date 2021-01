Lazio-Roma, Pedro non recupera dall’infortunio: lo spagnolo salterà il derby

Svaniti per i giallorossi i tentativi di recuperare in extremis l’esterno d’attacco Pedro, che salterà il derby di venerdì contro la Lazio. Lo spagnolo, ha provato a tornare in campo dopo la lesione procurata, ma l’allenamento di oggi effettuato a Trigoria non ha dato responsi positivi. Il troppo poco tempo a disposizione, non consente all’ex Chelsea nemmeno di sedere in panchina, con Fonseca che dunque si vedrà costretto a dover rinunciare a lui, ma non solo. Nella lista degli infortunati in casa Roma ci sono anche Santon, Mirante e Calafiori, per i quali il destino sembra essere lo stesso dell’attaccante, salvo incredibili recuperi nei prossimi giorni .

