Collezione Panini “Calciatori 2021”, De Siervo: “Siamo ancora nel mezzo della crisi, non vediamo la fine del tunnel”

La stagione entra nel vivo e per i grandi appassionati di calcio prende il via ancora una volta la raccolta delle figurine Panini. Una ricorrenza da sempre celebrata con grande gioia dall’universo calcistico che oggi ha in programma la sua conferenza stampa di presentazione nel quale, prima di tutto, ha preso la parola l’ad della Lega Serie A Antonio De Siervo il quale ha fatto il punto sul momento del calcio italiano: “Credo che la Lega calcio stia affrontando un momento di trasformazione e lo stia facendo nel molto più difficile per la nostra generazione. Lo sta facendo guardando al futuro con grande senso di responsabilità e con l’aiuto di una classe di dirigenti sportivi, a partire dai presidente, che stanno dimostrando l’importanza di guardare al futuro. Cerchiamo di uscire più forti, ma soprattutto da un momento che sta mettendo a dura prova il nostro movimento. È una crisi in cui siamo nel mezzo, non vediamo la fine del tunnel e purtroppo non riusciamo ancora a riaprire gli stadi. Siamo convinti che in un periodo così difficile se riusciamo a fare un ragionamento di squadra ne usciamo più forti come Serie A anche verso l’estero”. Miglior giocatore? In questo momento Ibrahimovic, nonostante l’infortunio, ha dimostrato come un grande campione non finisce mai. Ha dato grande unità al Milan”. Supercoppa? Ieri è stato un fuoco di paglia, ma il campionato ed il calendario sono cose sacre e verranno rispettate”.

Successivamente ha poi parlato Antonio Allegra, direttore del Mercato Italia della Panini: “Abbiamo 60anni. È un anno difficile ed essere italiani deve essere motivo d’orgoglio. Il calciatore in rovesciata è stato inserito la prima volta nel 1965, poi ci fu un’edizione rivisitata nel 1970. Nella storia abbiamo stampato circa 30 miliardi di figurine di soli calciatori. Se vogliamo giocare giocare potremmo andare tre volte andate e ritorno dalla Terra alla Luna seguendo le figurine. La nostra è una storia cresciuta nel tempo, prima era solo per i bambini, oggi è per tutti. Abbiamo circa un milione di collezionisti ogni anno, la maggioranza sono ancora i bambini, ma ci sono anche moltissimi adulti. Abbiamo anche molte donne, almeno 100mila. Questa collezione è una celebrazione dei 60 anni, ma anche la collezione del 2020-21. Raccontiamo quindi una stagione molto complicata dal punto di vista ambientale, ma anche appassionante e bellissima dal punto di vista calcisitico. Nella copertina generale ci sono in miniatura le 60 copertine. Idee per gli Europei? Al momento i nostri programmi sono confermati. Stiamo lavorando sulle figurine come in un evento standard”.

Nel corso della conferenza, è intervenuto anche il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno, il quale è tornato sulla questione stipendi: “Non sono così tanti i calciatori che hanno problemi circa il pagamento degli stipendi. La metà delle società professionistiche sta continuando a pagare puntualmente gli stipendi. Così, se da un lato c’è una una necessità per tutti di noi di affrontare nel migliore dei modi la seconda fase, dall’altro dobbiamo valorizzare chi sta gestendo bene la situazione e chi ha saputo gestire bene in passato il momento di crisi. Nuovi tagli? Non sono previsti generalizzati perchè le situazioni sono le più disparate anche all’interno della stessa squadra. La nostra disponibilità c’è sempre stata e continuerà ad esserci. Non può essere generalizzata o uguale per tutti perchè non sarebbe giusto”.

