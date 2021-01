Roma, continua la marcia d’avvicinamento al derby. Santon ancora in dubbio

Il derby, quest’anno insolitamente di venerdì e senza tifosi, si avvicina sempre di più con la Lazio vogliosa di far suoi tre punti e primato cittadino in un colpo solo. In casa Roma, archiviato il pari agguantato in extremis contro l’Inter, continua la preparazione al prossimo big match nel quartiere generale di Trigoria. Riscaldamento, esercitazioni sul possesso palla e partita a campo ridotto per i giallorossi che venerdì dovranno fare a meno di Mirante, Pedro e Zaniolo i quali oggi hanno lavorato a parte. In difesa, infine, rimane da sciogliere per Fonseca, il dubbio Santon, alle prese con un risentimento muscolare. Lo riporta Vocegiallorossa.it

