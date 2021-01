Sassuolo, Berardi a rischio per la sfida contro la Lazio. Out anche Bourabia

Secondo quanto viene riportato da Skysport, l’esterno d’attacco del Sassuolo Domenico Berardi, si appresta a saltare i prossimi impegni di Coppa Italia e campionato. La lesione distrattiva ai flessori della coscia destra, lo terrà infatti fermo ai box almeno per le prossime 3 settimane, costringendo il giocatore al forfait per gli ottavi di Coppa e per le sfide di campionato contro Parma, Lazio e Cagliari. Nella gara contro i biancocelesti, in programma per il 24 gennaio alle ore 18:00 presso lo Stadio Olimpico, sarà assente per i neroverdi anche il centrocampista Mehdi Bourabia a seguito di un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

