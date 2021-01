Serie A, classifica gol dei giocatori in percentuale ai totali della squadra: ci sono due biancocelesti

Il podio della classifica marcatori della Serie A, arrivati a due giornate dal termine del girone d’andata, recita: primo posto per Cristiano Ronaldo con 15 reti, secondo posto per Romelu Lukaku con 12 gol, e Ciro Immobile al terzo posto con un gol in meno dell’attaccante nerazzurro, 11. Questi sono solo i primi tre, ma ce ne sono tanti che sono in doppia cifra, e diversi ad un passo dal raggiungerla. Come riporta il sito di Sky Sport, attraverso una classifica, ci sono giocatori che hanno segnato la maggior parte dei gol della loro squadra. In questa particolare classifica, dei giocatori con la percentuale più alta di gol fatti rispetto a quelli complessivi di squadra, ci sono anche due giocatori della Lazio: si tratta di Felipe Caicedo, al 19esimo posto, con 6 reti realizzate sulle 27 complessive della squadra di Simone Inzaghi, ovvero il 22% dei gol totali segnati dalla squadra. L’altro biancoceleste è Ciro Immobile, posizionato al terzo posto, con appunto 11 reti sulle 27 totali della Lazio, che equivale al 41% dei gol totali segnati dai biancocelesti. Di seguito la classifica completa:

Cristiano RONALDO – 15 reti su 35 della Juventus, il 43% dei gol totali segnati dai bianconeri. JOAO PEDRO – 10 reti su 23 del Cagliari, il 43% dei gol totali segnati dai rossoblù. Ciro IMMOBILE – 11 reti su 27 della Lazio, il 41% dei gol totali segnati dai biancocelesti. M’bala NZOLA – 9 reti su 23 dello Spezia, il 39% dei gol totali segnati dai bianconeri. Andrea BELOTTI – 9 reti su 26 del Torino, il 35% dei gol totali segnati dai granata. Junior MESSIAS – 6 reti su 17 del Crotone, il 35% dei gol totali segnati dai rossoblù. Mattia DESTRO – 6 reti su 18 del Genoa, il 33% dei gol totali segnati dai rossoblù. Dusan VLAHOVIC – 6 reti su 18 della Fiorentina, il 33% dei gol totali segnati dai viola. GERVINHO – 4 reti su 13 del Parma, il 31% dei gol totali segnati dai biancoblù. Romelu LUKAKU – 12 reti su 43 dell’Inter, il 28% dei gol totali segnati dai nerazzurri. Zlatan IBRAHIMOVIC – 10 reti su 37 del Milan, il 27% dei gol totali segnati dai rossoneri. Fabio QUAGLIARELLA – 7 reti su 26 della Sampdoria, il 27% dei gol totali segnati dai blucerchiati. Roberto SORIANO – 6 reti su 23 del Bologna, il 26% dei gol totali segnati dai rossoblù. Luis MURIEL – 10 reti su 40 dell’Atalanta, il 25% dei gol totali segnati dai nerazzurri. SIMY – 4 reti su 17 del Crotone, il 24% dei gol totali segnati dai rossoblù. Domenico BERARDI – 7 reti su 30 del Sassuolo, il 23% dei gol totali segnati dai neroverdi. HERNANI – 3 reti su 13 del Parma, il 23% dei gol totali segnati dai biancoblù. Henrikh MKHITARYAN – 8 reti su 37 della Roma, il 22% dei gol totali segnati dai giallorossi. Felipe CAICEDO – 6 reti su 27 della Lazio, il 22% dei gol totali segnati dai biancocelesti. Giovanni SIMEONE – 5 reti su 23 del Cagliari, il 22% dei gol totali segnati dai rossoblù.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: