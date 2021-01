Serie A, il miglior centrocampista per palloni recuperati è un biancoceleste: la classifica

La Lega Serie A ha stilato la classifica completa momentanea dei giocatori che hanno effettuato più recuperi di palla in campionato. Le prime 30 posizioni, sono ovviamente occupate dai difensori delle varie squadre, tra i quali padroneggia in prima posizione il centrale del Bologna Tomiyasu con 174 recuperi. Scorrendo la classifica però, si può notare come al termine della scia di difensori, il primo centrocampista per recuperi effettuati in Serie A sia Sergej Milinkovic Savic, alla pari con De Vrij a quota 99 . Il serbo è da anni, insieme a Luis Alberto, il perno del centrocampo biancoceleste, in grado di essere pericoloso in fase offensiva ma anche prezioso in difesa. Il ruolo per lui ritagliato dal mister Simone Inzaghi, si è rivelato una vera e propria mossa azzeccata che ha fatto di Milinkovic uno dei centrocampisti più forti in Europa. Non a caso al termine della stagione 2019/2020, era sempre lui a figurare come primo centrocampista per palloni recuperati in questa speciale classifica.

