SOCIAL | Acerbi guarda al derby e lancia un messaggio ai tifosi | FOTO

Dopo due vittorie consecutive, in casa Lazio è arrivato il momento di dare la svolta decisiva alla stagione con il derby che arriva al momento giusto. In un anno particolare per il calcio e non solo anche la stracittadina dovrà fare i conti con il Covid-19 obbligando i tifosi delle due compagini a rimanere a casa senza poter dare vita a coreografie spettacolari. Si prospetta, così, un derby dal clima più “affievolito” come ricordato via social dal Leone Francesco Acerbi: “Viverlo senza di voi non sarà la stessa cosa. Derby -3“.

