SOCIAL | Andreas Pereira carico verso il derby: “Una delle sfide più importanti della nostra vita” | VIDEO

A poco più di tre giorni dal derby, il clima in casa Lazio è di ora in ora sempre più bollente. Via social i messaggi indirizzati al big match non mancano e così, dopo Acerbi, anche Andreas Pereira ha voluto lanciare la carica con un video motivazionale (dove sono ripercorse alcune sue prodezze) accompagnato dalla didascalia: “Inspiration time! 100% concentrato su una delle sfide più importanti della nostra vita“.

