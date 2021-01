SOCIAL | Felipe Caicedo nominato MVP di Parma-Lazio – VIDEO

Per la seconda gara consecutiva, Felipe Caicedo è stato nominato come most valuable player. Questa volta, i tifosi biancocelesti lo hanno incoronato come miglior giocatore del match tra Parma e Lazio, in cui l’attaccante ha siglato il goal del lo 0-2 che ha chiuso definitivamente la partita, oltre ad essersi procurato varie occasioni da rete.

