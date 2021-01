SOCIAL | Veron ricorda la punizione perfetta del derby | VIDEO

Juan Sebastian Veron non dimentica il suo passato in biancoceleste e così, dopo aver fatto gli auguri alla società capitolina per i suoi 121anni, torna a tingere di lazialità i suoi profili social riportando alla luce la punizione magica del 25 marzo 2000, quando colpo di genio e classe dell’argentino diedero il via alla rimonta Scudetto della banda Eriksson.

