TMW | Lazio, Lazzari e Marusic sprintano alla fine del tour de force: con il derby finirà l’emergenza sugli esterni

Dopo la Fiorentina, in vista della trasferta di Parma, Inzaghi li ha fatti riposare due giorni: ne avevano bisogno. Marusic e Lazzari dovevano per forza ricaricare le pile dopo due mesi intensi e infernali, in cui hanno giocato (e la maggior parte da titolare) tutte le 14 le partite dall’8 novembre in poi: il primo ha anche affrontato il 4 novembre in Russia lo Zenit, trasferta a cui non ha partecipato l’ex Spal perché fermato dalla Uefa dopo il tampone con il Synlab. Hanno sempre giocato e, salvo rare eccezioni, Inzaghi non li ha mai potuti togliere dal campo prima del triplice fischio perché non aveva altre alternative: rispettivamente hanno collezionato 1164′ e 1080′ minuti sui 1240′ complessivi. Con Fares infortunatosi il 12 dicembre e Lulic che solo adesso sta rientrando dopo un anno di assenza, l’unica soluzione che aveva il tecnico era Djavan Anderson, un profilo non all’altezza di una squadra che ambisce alla Champions.

Sono dunque stati costretti a fare gli straordinari, Marusic e Lazzari, che non sempre hanno brillato in questi mesi. Un calo fisico è normale ed era preventivabile, ma non si sono mai tirati indietro anche quando non erano al 100%. E nel rush finale di questo lungo tour de force hanno dato il meglio, sfoderando prove molto positive contro Fiorentina e Parma, con il laterale italiano che addirittura ha firmato due assist: uno a Caicedo e domenica scorsa a Luis Alberto. Ora sono chiamati a confermarsi nella Partita con la lettera maiuscola, quella di venerdì sera contro la Roma. Il derby sarà l’ultimo rettilineo prima del traguardo, che sancirà la fine dell’incredibile emergenza sugli esterni. Perché Fares è pronto a rientrare così come Lulic (ieri in gol a Formello), che giovedì dovrebbe essere inserito in lista al posto di Djavan Anderson: entrambi potrebbero essere a disposizione per venerdì. E così finalmente Inzaghi potrà avere tutti e 4 i laterali per ruotarli a proprio piacimento e secondo le necessità. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

