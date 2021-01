WhoScored, tre biancocelesti nella squadra della settimana di Serie A | FOTO

Con la vittoria dello Spezia nel posticipo del lunedì sera contro la Sampdoria per 2-1, si è conclusa la 17° giornata di Serie A. Il noto portale WhoScored.com, ha stilato la migliore formazione della giornata appena trascorsa, inserendo ben tre biancocelesti: Manuel Lazzari, Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Tutti e tre sono stati protagonisti principali della vittoria della Lazio sul campo del Parma (0-2), con l’assist di Lazzari per il gol del vantaggio di Luis Alberto, e l’assist di Milinkovic per il raddoppio di Caicedo. L’esterno biancoceleste è entrato nella formazione della settimana della Serie A con una media voto di 8.0, il serbo con 8.5, mentre lo spagnolo con 8.4. Di seguito la formazione completa:

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/BAubrJ19Kf — WhoScored.com (@WhoScored) January 12, 2021

