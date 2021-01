Cassano: “Derby? Dopo il 26 maggio la Roma può vincerne anche 10 ma si ricorderanno sempre di Lulic”

L’ex giocatore della Roma, Antonio Cassano, durante la trasmissione BOBO TV in onda su Twitch, ha parlato del derby della Capitale: “Da quando Lulic gli ha fatto gol in Coppa Italia, è successo come al Boca in Libertadores: una è morta, l’altra, come Lazio e River, vivrà in eterno. La Roma potrà vincere anche 10 derby, ci si ricorderà sempre l’immagine del gol di Lulic. Il derby di Roma è stupendo e in questo momento vedo favoriti i giallorossi, perché sono più squadra, più sul pezzo. Della Lazio non capisco perché stia avendo tante problematiche.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: