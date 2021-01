COPPA ITALIA | Lukaku manda l’Inter ai quarti di finale. Battuta la Fiorentina

Non sono bastati i tempi regolamentari per decidere chi avrebbe passato il turno tra Fiorentina e Inter. A Firenze, la sfida tra le due squadre è terminata dopo i tempi supplementari, con la vittoria dell’Inter per 1-2: dopo il vantaggio dei nerazzurri, arrivato grazie ad un calcio di rigore realizzato da Arturo Vidal al minuto 40′, un ritrovato Christian Kouame ha realizzato il gol del pareggio (57′). A decidere la sfida è stato il solito Lukaku, grazie ad un gran colpo di testa al minuto 119′. Ad attendere l’Inter c’era il Milan di Pioli: ai quarti di finale, sarà dunque Derby di Milano.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: