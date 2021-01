De Siervo, AD Lega Calcio: “Contiamo di riaprire gli stadi prima della fine della Serie A”

L’amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, durante la conferenza stampa di presentazione della Supercoppa Italiana, ha parlato della possibilità di riapertura degli stadi: “Le squadre stanno dando vita ad un torneo magnifico e non scontato, ma la ciliegina sulla torta sarà riaprire gli stadi prima della fine del campionato. Nei mesi scorsi sono stati fatti studi approfonditi poi presentati al Governo, al momento è presto però contiamo prima della fine della serie A di far tornare i tifosi allo stadio, in un numero molto superiore a quello dei 1000 spettatori. Si era parlato anche di possibilità di far entrare i tifosi vaccinati: è una delle cose di cui stiamo parlando, possiamo essere veicolo di campagna a favore del vaccino“. Lo riporta tuttomercatoweb.com

