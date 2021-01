Derby, Piscedda: “Correa è un’assenza importante”

Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radiosei, parlando della preparazione biancoceleste in vista del Derby di venerdì sera. Tra le varie questioni, ha parlato della probabile assenza di Correa, e delle difficoltà che sta attraversando Thomas Strakosha. Ecco le sue parole: “Correa è un’ assenza importante, ti manca un tipo di giocatore così. Se sta bene può spaccare le partite, è molto difficile da marcare. Lui è un’alternativa di gioco fondamentale per Inzaghi. Strakosha? Un consiglio è quello di allenarsi bene, solo così puoi convincere l’allenatore. Se mugugna va a suo svantaggio, lui dovrebbe fare il contrario. Per quanto riguarda il derby, loro in difesa hanno le nostre stesse difficoltà, però se stanno bene possono essere rocciosi“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: