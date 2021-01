DFB Pokal, il Bayern Monaco perde ai rigori contro una squadra di seconda divisione

Il Bayern Monaco, prossima avversaria della Lazio in Champions League, nella partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa di Germania perde clamorosamente contro l’Holstein Kiel per 8-7 ai rigori. Reduce dalla sconfitta in Bundesliga contro il ‘Gladbach, i bavaresi perdono anche contro il Kiel, squadra tedesca di seconda divisione. La partita dell’Holstein-Stadion si decide infatti ai calci di rigore, dopo il 2-2 maturato nei 120 minuti. Passa in vantaggio il Bayern al 14′ con Gnabry, poi arriva il pareggio al 37′ di Bartels. Dieci minuti più tardi gli ospiti ancora in avanti con Sané su calcio di punizione, mentre a tempo scaduto, ben oltre i 3 di recupero concessi dall’arbitro Schroder, i padroni di casa riacciuffano di nuovo il pari con Wahl. Non cambia il risultato nei tempi supplementari con la gara che si decide così dagli 11 metri, dove la spuntano contro ogni pronostico i padroni di casa realizzando 6 rigori contro i 5 del Bayern (8-7).

