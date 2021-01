Empoli, 5 tesserati in isolamento prima della sfida al Napoli

Alle ore 17:45 andrà in scena la sfida tra Napoli ed Empoli, valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia. A poche ore dalla sfida, ci sono state nuove problematiche legate al Covid. Cinque tesserati dell’Empoli sono stati infatti messi in isolamento dalla Asl Napoli 1: i calciatori in questione sono Mancuso, Pirrello e Zurkowsi, oltre che un magazziniere e l’allenatore dei toscani Dionisi. Lo riporta gianlucadimarzio.com.

