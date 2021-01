Felipe Anderson-Porto, avventura già al capolinea: l’ex Lazio piace anche negli Emirati

L’ex Lazio Felipe Anderson, finora, non ha mai trovato spazio al Porto. Per il giocatore arrivato dal West Ham, infatti, solamente 49 minuti giocati fin qui, più una presenza in Taça de Portugal, in Coppa di Lega e in Champions League, in una partita ininfluente ai fini della qualificazione e della posizione nel girone. La squadra inglese, allora, titolare del suo vcartellino, potrebbe portarlo altro. Secondo quanto riportato da Footmercato, c’è l‘Al-Ain, squadra degli Emirati Arabi, che potrebbe prelevarlo in prestito secco, al solo scopo di dare la possibilità al giocatore di giocare con regolarità. Una possibilità da non sottovalutare per non far calare ulteriormente il prezzo di un giocatore prelevato dalla Lazio per 38 milioni.

