FORMELLO – Inzaghi fra prove tattiche e gestione delle energie, Luis Alberto risparmiato nella partitella finale

Poco più di quarantotto ore e si accenderanno i riflettori dell’Olimpico per il derby. A Formello scattano le prove tattiche con un occhio comunque alla gestione delle energie. I dubbi di formazione rimangono in difesa e in attacco: da un lato una scelta tattica fra gli uomini a disposizione e dall’altro la scelta fra Caicedo e il rientrante Correa. Partendo dal fronte avanzato l’equadoregno è ancora in vantaggio, sta bene e in questo momento sembra delittuoso farne a meno. Correa prosegue ancora con il lavoro differenziato e sarà riaggregato in gruppo domani per la rifinitura, la sensazione è che l’argentino sta lavorando per essere pronto a gara in corsa. Il tecnico vuole giocatori pronti e l’ex Siviglia al momento può dare garanzie nella mezzora finale quando può sfruttare la sua freschezza. Scontata la presenza di Ciro Immobile che vuole tornare al gol contro la Roma dopo oltre un anno di astinenza. In mezzo al campo non ci saranno sorprese con la conferma dei cinque visti a Parma. Lazzari e Marusic sulle fasce laterali, probabile il ritorno di Lulic ma per la panchina. Il trio centrale sarà il solito con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. Lo spagnolo questa mattina ha saltato la partitella finale toccandosi l’adduttore, non preoccupano le sue condizioni ma vengono comunque monitorate. In difesa il ballottaggio è fra Hoedt e Radu fa dipendere anche la posizione di Acerbi che insieme a Luiz Felipe sono certi di una maglia da titolare. Fra i pali ci sarà Reina anche in virtù dell’infortunio di Strakosha.

