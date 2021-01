GdM | Calciomercato, Kamenovic alla Lazio: ecco quando arriverà

Si è parlato molto di lui in chiave Lazio in questi ultimi giorni: Dimitrije Kamenovic è nel mirino della società laziale e a confermarlo è lo stesso Gianluca Di Marzo che, attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale, ha appena comunicato: “Kamenovic alla Lazio, resterà in prestito nel suo club (Curaricki) e poi arriverà per la prossima stagione“. Il giocatore, che nei giorni scorsi ha iniziato a seguire i profili social della squadra biancoceleste, è un difensore serbo classe 2000. Giocatore versatile, che può essere impiegato anche in una difesa a tre o a tutta fascia. Il costo dell’operazione è di 3 milioni di euro e nei prossimi giorni sosterrà le consuete visite mediche.

#Kamenovic alla @OfficialSSLazio, resterà in prestito nel suo club (@CukarickiFk) e poi arriverà per la prossima stagione @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 13, 2021

