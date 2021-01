Il Messaggero | Derby, sarà un Olimpico senza voce ma colorato: giochi di luce e coreografie nelle curve

Il derby non è mai una gara come le altre, soprattutto stavolta che i tifosi non potranno assistere al match. Stando però a quanto riporta Il Messaggero, non mancheranno i colori: la Lazio sta lavorando da giorni per allestire uno show degno della partita. La Tevere sarà colorata come in ogni partita di bianco e di celeste; ci sarà uno striscione lungo 120 metri e alto 13,5 con la scritta S.S.Lazio1900, un modo per rimarcare le origini e la storia del club più antico della capitale. L’obiettivo è caricare al massimo la squadra, ecco perchè i giocatori entreranno in campo accompagnati da un gioco di luci. Il pre partita sarà illuminato da laser tridimensionali che proietteranno nella parte alta della Tevere varie immagini, tra cui l’aquila Olympia. Restano da limare alcune cose a riguardo, non proprio semplici, ma anche stavolta le curve saranno protagoniste: oggi è in programma un incontro tra il Gol responsabile della sicurezza e le squadre, servirà il via libera da parte del Gruppo Operativo Sicurezza per poter dare l’accesso alle due curve.L’istanza verrà poi sottoposta alla Lazio, che però ha già fatto sapere che non farà muro.

