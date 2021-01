Il Tempo | Lazio, Correa rallenta: c’è Caicedo, Radu in dubbio

Manca sempre meno al derby: Inzaghi ed i suoi stanno appunto lavorando per la gara di venerdì. Come riporta Il Tempo, toccherà a Caicedo affiancare Immobile, mentre Correa rallenta e al massimo andrà in panchina. L’unico dubbio di formazione per i biancocelesti dovrebbe riguardare la difesa: a giocarsi una maglia da titolare, per completare il terzetto difensivo con Luiz Felipe e Acerbi, saranno Radu e Hoedt. Il romeno è in vantaggio (potrebbe toccare quota 20 presenze nei derby, secondo straniero dopo Aldair con 22); seinvece dovesse spuntarla l’ex Southampton, Acerbi slitterebbe sul centro sinistra.

