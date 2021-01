Il Tempo | Zoff sul derby: “Non ci sono favoriti. Occhio a Immobile e Dzeko”

“Sono davvero curioso di vedere questo incontro; entrambe le squadre ci arrivano in una buona condizione. La Roma ha qualche punto in più in classifica e sta mostrando ottimi schemi, ma la Lazio gioca bene, Simone Inzaghi molto bravo e può recuperare. Sarà un derby senza pubblico, si renderà la stracittadina della capitale una partita quasi come le altre. Dico ‘quasi’ perchè i giocatori anche se sono dei professionisti, affrontano i derby in maniera diversa rispetto alle altre gare. C’è più tensione, più nervosismo. Ciro è un calciatore di assoluto livello, capace di inventare qualcosa da qualunque posizione ed è anche sempre pronto a sfruttare ogni più piccolo errore degli avversari; la Roma dovrà stare molto attenta a seguire i suoi movimenti. Dzeko può essere l’uomo derby della squadra di Fonseca. Il capitano insieme a Mhhitaryan, è il pericolo numero uno dei giallorossi. Per lui vale il discorso fatto per Immobile, gli basta un pallone per far male agli avversari. Ad ogni modo, nel derby non ci sono squadre favorite“. Così, sulle colonnede Il Tempo, Dino Zoff ha analizzato il derby della capitale in programma venerdì. Proprio lui che questo tipo di gare le conosce alla perfezione.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: