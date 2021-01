Lazio-Roma di venerdì, la prima nella storia

Lazio-Roma, una partita che non sarà mai come le altre, una partita che trova riscontro della sua unicità per il semplice fatto che chi non è tifoso di una delle due squadre non può capire quanto questa partita possa essere importante e perché molto spesso è considerata una partita che può salvare una stagione. La stracittadina di Roma è una di quelle partite che già il solo inizio della settimana del match porta in uno di quei climi dove ognuno rispolvera dei ricordi, piacevoli o meno, e cerca di alleviare in ogni modo l’ansia. Difficilmente è possibile ricontrare un clima simile nelle altre partite, qualunque possa essere la posizione di entrambe le squadre: non è una questione legata alla decisività di una classifica, ma il fatto di avere di principio la vittoria dalla propria sponda. Il derby che andrà in scena questo venerdì, 15 Gennaio alle 20:45, presenta una particolarità che già lo rende unico.

Un derby di venerdì non si è mai giocato

Lazio e Roma, infatti, non si sono mai affrontate di venerdì. Questo è un dato che, a livello storico, già lo rende unico, oltre al fatto che un derby senza tifosi non si era mai giocato. Ha dunque tutti i presupposti di essere un derby che rimarrà nella storia, considerando anche che dall’ultima partita che ha visto Lazio e Roma è passato quasi un anno. In quell’occasione, il 25 Gennaio del 2020, la situazione era molto diversa da quella attuale, sembra quasi essere l’opposto rispetto alla situazione attuale: la Lazio, artefice di un gioco stratosferico in grado di mettere in difficoltà chiunque, inseguiva il primo posto e si presentava al derby da netta favorita contro una Roma che spesso faticava. La situazione sembra quasi essersi ribaltata, nonostante comunque tra le due squadre, a livello di punti, non passi una grande differenza e la Lazio ha dato dei piccoli sprazzi di continuità, la vera arma dello scorso anno. Come questo, nella storia ci sono stati derby a loro modo unici. Ripercorriamo alcuni di questi.

I derby “unici” nella storia della Lazio

Nella storia sono presenti diversi derby che, a loro modo, sono ricordati per alcune particolarità che li rendono unici.

Stagione 2003/04, 21 marzo, il “Derby sospeso“. Dopo un primo tempo equilibrato e terminato 0-0, al rientro delle squadre in campo, tempo due minuti ed il gioco viene sospeso a causa di alcune voci infondate e rivelate poi non vere sulla presunta morte di un bambino a seguito degli scontri prima della partita. Dopo 25 minuti di sospensione, la gara viene definitivamente interrotta tramite scelta di Adriano Galliani, allora presidente della Lega Calcio. La partita verrà poi rigiocata un mese esatto dopo e terminerà 1-1 con le reti di Corradi e Totti.

Il fatto che le due squadre di Roma possano affrontarsi anche in altre competizioni oltre che in campionato ha fatto si, nella storia, che le due squadre giocassero contro anche più di due volte in una stagione. Il massimo numero di volte in cui le due squadre si sono affrontate in un anno, in gare ufficiali, è 4. Due occasioni i tifosi della Lazio le ricordano bene: la prima è la stagione 1997/1998, dove su 4 derby sono figurate 4 vittorie per i biancocelesti: due in campionato e due in coppa Italia. Peraltro in quella edizione di coppa la Lazio porterà a casa il suo secondo trofeo nella storia della competizione, dopo quello del 56′. La seconda, invece, più recente, è quella della stagione 2016/2017, dove la Lazio vinse 2derby su 4, ma portò a casa la qualificazione alla finale di Coppa Italia grazie allo scontro diretto (2-0 e 2-3). Inoltre l’ultima partita tra quelle quattro venne vinta dalla Lazio 1-3 grazie alla doppietta di Keita ed al gol di Basta.

Infine, l’unicità di un derby di venerdì viene rafforzata dal fatto che in ogni altro giorno della settimana, nella storia, è stato giocato un derby capitolino. Ricordiamo alcuni derby in giornate insolite: Martedì, Roma-Lazio 3-2 (4 Aprile 2017), ritorno semifinali di Coppa Italia, qualificazione dei biancocelesti. Mercoledì, Lazio-Roma 2-0 (1 Marzo 2017), andata semifinali di Coppa Italia. Giovedì, Lazio-Roma 3-1 (6 Gennaio 2005), la vittoria storica nel derby del ritorno di Paolo Di Canio. Le abbiamo tutte, ma un derby di venerdì, mai. Chissà che non possa rimanere nella storia, magari a tinte biancocelesti, anche per una motivazione sportiva.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: