Lazio-Roma, domani la conferenza di Inzaghi

Manca sempre meno al Derby di venerdì tra Lazio e Roma, gara dal sapore speciale e fondamentale per le ambizioni biancocelesti in classifica. La società ha fatto sapere, tramite il proprio account Twitter ufficiale, che per domani alle 13:30 è prevista la conferenza stampa dell’allenatore Simone Inzaghi.

#LazioRoma 🎙 Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi interverrà in conferenza stampa domani, giovedì 14 gennaio, alle ore 13:30 pic.twitter.com/KhOk0yZbCe — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 13, 2021

