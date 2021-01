Mondoprimavera, nella categoria “Miglior Portiere” vince il giocatore della Lazio

Non solo i “grandi” della Prima Squadra, ma anche le giovani aquile della Primavera si sanno distinguere rispetto ai loro colleghi. Mondoprimavera, portale che si occupa del campionato dei settori giovanili delle squadre di Serie A, ha lanciato un contest per individuare i migliori calciatori di 4 categorie: miglior portiere, difensore, centrocampista e attaccante. Nella prima, in particolare, il vincitore risulta essere Alessio Furlanetto, portiere della Lazio Primavera. Ecco tutti i vincitori:

Miglior Portiere: Furlanetto (Lazio)

Miglior Difensore: Alagna (Ascoli)

Miglior Centrocampista: Agostinelli (Fiorentina)

Miglior Attaccante: Spalluto (Fiorentina)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MondoPrimavera.com (@mondoprimavera)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: