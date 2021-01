Online su Sport e Salute la piattaforma per richiedere gli ausili in favore degli atleti con disabilità

Un portale per rendere lo sport ancor più accessibile ai disabili. E’ online da ieri la piattaforma informatica, dedicata alle società e alle associazioni sportive nazionali per inoltrare la richiesta di risorse finanziarie necessarie all’acquisto degli ausili sportivi per i propri atleti con disabilità.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri in accordo con Sport e Salute SpA, Comitato Italiano Paralimpico e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, intende valorizzare lo sport come strumento di inclusione e rispetto, mettendo a disposizione le risorse stanziate dal Dpcm dello scorso 16 aprile, attraverso il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”.

Per inoltrare la domanda di partecipazione occorre consultare l’indirizzo https://ausiliperlosport.sportesalute.eu

