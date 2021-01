Renzi sul governo Conte in conferenza stampa: “Annuncio le dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova”

Intorno alle 18:20, c’è stata la conferenza stampa di Matteo Renzi, che ha aperto la crisi di governo, comunicando ufficialmente le dimissioni delle ministre Elena Bonetti, Teresa Bellanova, e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha spiegato come “La crisi di governo sia aperta da mesi, e non sia stata aperta da Iv“. Ha poi spiegato: “È molto più difficile lasciare una poltrona che aggrapparsi allo status quo. Noi viviamo una grande crisi politica, stiamo discutendo dei pericoli legati alla pandemia. Davanti a questa crisi il senso di responsabilità è quello di risolvere i problemi, non nasconderli“, mettendo in evidenza come non ci sia “una pregiudiziale sul nome di Conte né sulle formule“.

In riferimento agli sbocchi della crisi ha poi aggiunto “Spetta a Conte deciderlo. Ho messo un solo paletto: no ribaltoni e no alla destra sovranista e antieuropeista. Poi siamo pronti a discutere di tutto: un governo con la stessa maggioranza, un governo tecnico oppure andare all’opposizione. Non ci interessa il nostro destino, ma quello del Paese. Siamo pronti ad andare all’opposizione, perché non si vota ora, ma nel 2023“.

Renzi ha poi aggiunto: “C’è una drammatica emergenza da affrontare ma non può essere l’unico elemento che tiene in vita il governo. Rispondere alla pandemia significa avere desiderio e bisogno di sbloccare i cantieri e agire sulle politiche industriali. Ci sarà un motivo se l’Italia è il Paese ha il maggior numero di morti e il Pil che crolla“.

Ha poi spiegato: “Pensiamo che si debbano affrontare tre punti cardine», in riferimento a “metodo, Mes e cantieri“. Se le forze politiche dell’attuale maggioranza hanno voglia di affrontare i temi, «lo facciano ma senza rinviare ancora. Senza continui giochi di parole, comunicati roboanti. La democrazia ha delle forme e se non vengono rispettate allora qualcuno deve avere il coraggio di dire che il re è nudo».

Ha concluso parlando del Recovery: “Sono stati fatti passi importanti, ma resta un grande problema, perché non si prende il Mes? Mes vuol dire più fondi per la sanità, non prenderli per un motivo ideologico è inspiegabile, irresponsabile. Iv voterà sì allo scostamento di bilancio e sui ristori, ma non siamo pronti a essere come gli altri e fingere che va tutto bene. Se c’è una crisi politica la si affronta nelle sedi istituzionali, non con i post su Facebook“.

Lo riporta il corriere.it.

