Roma, un giocatore recupera in vista del derby contro la Lazio

(ANSA) – ROMA, 13 GEN – Buona notizia in casa Roma: Fonseca ha recuperato Pedro per il derby di venerdì sera. Lo spagnolo è tornato in gruppo oggi dopo aver smaltito la lesione muscolare che lo aveva bloccato con il nuovo anno. Contro la Lazio sarà in panchina. (ANSA).

