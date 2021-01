Senad Lulic: un’attesa lunga 339 giorni

Parte il conto alla rovescia. Meno di 48 ore al derby della Capitale, una partita a sé dove ogni pronostico rischia di non tenere conto di tutte le variabili in gioco.

Il rientro di Senad Lulic

Parlando di Lazio–Roma, in programma questo venerdì alle 20:45 allo Stadio Olimpico, non è possibile non citare il giocatore, emblema della finale di Coppa Italia, che in un’intervista dichiarò: ‘Ricevo più auguri il 26 maggio, che il giorno del mio compleanno’. Stiamo parlando proprio di Senad Lulic, l’uomo derby che al 71’ fece tacere gli avversari e firmò la vittoria della Lazio in un giorno ancora oggi memorabile. Il clima attuale è cambiato rispetto al passato, partendo da uno stadio vuoto causa Covid, fino ad arrivare a una possibile assenza in campo dal primo minuto dell’esterno bosniaco: Lulic non gioca dal 5 febbraio 2020, da quel giorno per lui tre interventi alla caviglia sinistra. Un’attesa lunga 339 giorni ma sempre accompagnata dal motto ‘Non mollare mai’, ormai appreso e incarnato perfettamente dal bosniaco che, nonostante le varie ricadute fisiche, non ha ceduto di un millimetro: anche quando quest’estate la squadra era in ritiro ad Auronzo, l’esterno biancoceleste ha continuato ad allenarsi a Desenzano del Garda con il suo preparatore atletico, cercando di tornare a disposizione del mister nel minor tempo possibile. Ma adesso, Senad è tornato a Formello per allenarsi con la squadra e tutti speriamo possa essere presente almeno in panchina nella sfida contro la Roma. L’obiettivo di Inzaghi sarebbe recuperarlo per la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.

Opportunità di rilancio in campionato

Dopo la vittoria contro il Parma, la Lazio cercherà di ottenere tre punti preziosi contro la squadra di Fonseca, reduce da un pareggio rimediato sul finale del secondo tempo contro l’Inter. Vincere il derby non implicherebbe solo avvicinarsi alla zona Champions, ma potrebbe essere anche una gara significativa per i biancocelesti in termini di continuità: uno stimolo in più per affrontare le sfide successive, sperando nella replica di quell’entusiasmante cavalcata che tanto ci ha emozionato.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: