Serie A, Amazon pianifica un’offerta per i diritti tv

Stando a quanto riportato dall’agenzia Bloomberg e anche dal Corriere.it, Amazon starebbe pensando di presentare un’offerta per i diritti tv della Serie A per le prossime tre stagioni (2021-2024). La vendita dei diritti scadrà, come fissato dalla Lega Serie A, il 26 gennaio, la quale auspicherebbe a circa 1.15 miliardi di euro.

