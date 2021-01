SOCIAL| Lazio-Roma, la Curva Nord ci sarà: il comunicato

Sarà un Lazio-Roma molto particolare che non vedrà la presenza dei tifosi sugli spalti, tifosi che molto spesso sono stati rai protagonisti di questa partita che molto spesso è valsa una stagione. Nonostante la Nord non possa essere presente fisicamente allo stadio in occasione del derby, darà comunque il suo sostegno alla squadra biancoceleste con un appuntamento. Questo il comunicato sui Social: “E’ derby! E non sarà la mancanza fisica dagli spalti a separarci dalla nostra amata. Venerdì 15 gennaio ore 16:30 al benzinaio Eni di Formello per caricare i nostri e ricordare loro che non sono e non saranno mai soli. C’è un popolo che spera e soffre e lotta al loro fianco. Imperativo portare i nostri vessilli, una bandiera, per far garrire al vento la nostra fede e colorare di bianco e celeste l’attesa della partita. Essere protagonisti sempre e comunque, anche se ci piange il cuore; essere il 12° in campo…e fuori anche se la nostra casa resterà vuota. Presenza, voce, veleno, bandiera, stendardo e tanta tanta voglia di non lasciarla mai sola. Perché è la nostra Lazio e noi siamo i suoi Ultras”.

