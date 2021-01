SOCIAL | Mercato, Kyine tra maglia della Salernitana e messaggio enigmatico: “Tutto è scritto” | FOTO

In questa sessione di mercato, in cui poche squadre hanno tanta disponibilità economica, per molti s è diventata una priorità quella di sfoltire la rosa. Nell’organico biancoceleste, più di qualcuno è in cerca di una nuova sistemazione, e tra questi c’è sicuramente Sofian Kiyine. L’ex Salernitana è al momento fuori lista, e potrebbe partire e fare ritorno proprio a Salerno, dove lo scorso anno ha realizzato 10 gol e 2 assist. Il calciatore marocchino si è espresso in maniera enigmatica su Instagram, scrivendo: “Tutto è scritto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kiyine Sofian (@s.kiyine13)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: