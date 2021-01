Commissario Arcuri: “Vittoria del derby o risoluzione della crisi di governo? Spero che la Roma vinca”

Domenico Arcuri, il commissario delegato all’emergenza coronavirus, non ha perso occasione di dimostrare ancora una volta la sua fede giallorossa. Durante la conferenza stampa in cui sono stati affrontati temi legati ai vaccini e alla pandemia, Arcuri ha spiegato: “Se preferisco la vittoria nel derby della Roma o la risoluzione della crisi di governo? Il derby è fra 25 ore, per la seconda non basteranno. Speriamo che il nostro umore sia buono domani sera e possa continuare nel tempo”. Anche per una questione di tempistiche, Arcuri si è espresso così. Lo riporta sportface.it.

