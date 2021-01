CONFERENZA FONSECA – “Domani non dovrà mancare l’aggressività: la partita è importante, vogliamo vincerla”

Alla vigilia del derby della Capitale tra Lazio e Roma, che avrà luogo venerdì alle 20:45 allo Stadio Olimpico, il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa.

“Non ho mai vinto, ma neanche perso il derby a Roma. Tutti noi sappiamo quanto sia importante la partita, vogliamo vincerla. Nella gara contro l’Inter abbiamo finito in crescendo, penso che a volte incida di più l’aspetto psicologico. Stiamo lavorando per essere sempre più continui, abbiamo analizzato la partita di domenica e credo che i ragazzi abbiano capito cosa serve per avere sempre la stessa intensità in campo. La formazione la scopriremo domani, non faccio eccezioni. Se Veretout giocherà in marcatura su Milinkovic o Luis Alberto? Sono molto forti, così come i loro attaccanti. Abbiamo lavorato pensando sia al loro collettivo che alle loro individualità. Giocare senza tifosi non è mai un vantaggio giocare senza tifosi, noi abbiamo molta voglia di tornare a vedere il pubblico allo stadio. Pedro? Sta bene, sarà convocato. Cosa non dovrà mancare domani? L’aggressività”.

