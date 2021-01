CONFERENZA INZAGHI – “Vincere il derby per la Champions. Con i tifosi siamo un binomio vincente e saranno con noi”

Chi ha più da perdere?

“Sappiamo tutti cosa rappresenta il derby qui a Roma. Tutte e due le squadre rischiano e sappiamo che sarà una partita importante per noi perché voglia dare seguito alle due vittorie”

Negli scontri diretti la Lazio ha sempre fatto bene, è un dato che la conforta?

“Determinate partite la squadra le ha sempre fatte nel migliore dei modi, ho visto negli sguardi dei ragazzi la consapevolezza di questa partita. Sarà un derby anomalo senza tifosi che saranno con noi col cuore e lo stesso cuore dobbiamo metterlo in campo”

Che partita dovrà fare la Lazio per vincere?

“E’ una ottima squadra che sta facendo bene in campionato con un bravo allenatore che stimo. La Lazio però non è da meno, dovremo avere corsa aggressività e determinazione perché non bisogna commettere errori limitando i loro giocatori più importanti”

Come la sta preparando?

“La stiamo preparando nei minimi dettagli come staranno facendo i nostri avversari. Abbiamo avuto qualche giorno in più per lavorare ponendo l’attenzione ad entrambe le fasi di gioco”

Quanto è importante il ritorno di Lulic?

“Siamo tutti contenti del suo ritorno, è il nostro capitano. E’ undici mesi che è fuori ed ha sofferto tanto, sta molto meglio fisicamente oltre ad essere un punto di riferimento per i compagni”

Sta pensando alla possibilità di mettersi a specchio?

“Sto valutando, manca ancora l’allenamento di oggi pomeriggio e una breve seduta domani mattina, poi sceglierò la formazione”

Quanto peserà l’assenza dei tifosi?

“Peserà tantissimo come successo dal post Covid in poi. Insieme ai nostri tifosi eravamo un binomio vincente, alcuni giocatori avrebbero bisogno del supporto. Dobbiamo abituarci perché il calcio è cambiato per tutti”

Vincere il derby sarebbe la svolta della stagione?

“E’ importante ma continuiamo a pensare partita per partita. Abbiamo un ritardo in classifica e quindi sarebbe importante vincere”

Come stanno Immobile e Luis Alberto?

“Non ci saranno Cataldi e Fares, oggi aumenteremo con Correa per capire le sue sensazioni mentre gli altri stanno svolgendo un lavoro parziale ma saranno disponibili”

Il gap è dovuto alle competizioni europee diverse?

“Questo è difficile da dire. E’ normale che sono diverse queste due competizioni per come si preparano”

