COPPA ITALIA | L’Atalanta batte il Cagliari e attende la vincente di Lazio-Parma

Nella gara serale delle 20:45, al Gewiss Stadium di Bergamo, l’Atalanta di Gasperini ha sconfitto il Cagliari per 3-1. L’Atalanta ha sbloccato la gara grazie alla rete di Miranchuk (43′), alla quale ha risposto per Sottil (55′), che ha riportato il punteggio in parità. I bergamaschi sono tornati di nuovo in vantaggio grazie a Muriel (61′), e hanno chiuso i giochi grazie a Sutalo (64′), per il 3-1 finale. Questa è una gara che interessa molto la Lazio, che se dovesse riuscire a battere il Parma la prossima settimana, troverebbe proprio l’Atalanta di Gasperini nei Quarti di Finale.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: