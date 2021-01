Correa si allena con i compagni: domani presente al derby?

In attesa dell’ultima rifinitura, c’è un ottimo segnale per Simone Inzaghi e soprattutto la Lazio: Joaquin Correa si è regolarmente allenato con i compagni in vista del derby che si giocherà domani sera allo Stadio Olimpico di Roma. L’argentino è reduce da un infortunio, ma si è comunque allenato con il resto della compagine biancoceleste. Domani, probabilmente, non partirà dal primo minuto, ma la sua presenza a partita in corso potrebbe esserci.

