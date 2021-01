Covid, il presidente dell’Empoli: ”Perchè l’ASL di Napoli non è intervenuta anche con altre squadre?”

Come riportato da sportface.it, ieri si è disputata la sfida di Coppa Italia tra Napoli ed Empoli, terminata 3-2, nonostante una buona prestazione degli azzurri. A proposito della partita sono nate alcune polemiche riguardo il comportamento dell’Asl di Napoli che ha messo in quarantena l’allenatore Dionisi e alcuni giocatori dell’Empoli, poichè avevano viaggiato in aereo con un positivo al Covid. In relazione alla decisione dell’azienda sanitaria, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha dichiarato: ”Siamo stati sorpresi dalla decisione dell’ASL di Napoli perché poteva intervenire anche con Milan, Genoa e altre squadre, invece no, mentre con l’Empoli si fanno vedere”.

