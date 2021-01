ESCLUSIVA | L’ex biancoceleste Bianchi: “Derby gara importante per la Lazio, ma non della svolta. Olimpico senza tifosi? Qualche vantaggio potrebbe averlo la Roma”

L’attesa sta per terminare, tra poco più di ventiquattro scatterà il derby della Capitale, quest’anno particolarmente atipico sia per giorno (venerdì) sia per location (Stadio Olimpico a porte chiuse). Per quanto riguarda strettamente il campo, dopo le due vittorie consecutive contro Fiorentina e Parma, la Lazio, per continuare la rincorsa al quarto posto, dovrà ora confermarsi contro la Roma, compagine reduce da un’ottima prima parte di stagione, ma ancora incapace di essere protagonista nei big match. Per analizzare al meglio i temi della prossima stracittadina, LazioPress.it ha contattato in esclusiva l’ex biancoceleste Rolando Bianchi.

Dopo due vittorie consecutive, il derby può essere la gara della svolta per la Lazio?

“Non penso ci sia una partita della svolta. Il derby sicuramente è una partita diversa dalle altre e deve essere giocato al massimo. È una sfida importante perchè se la vinci ti avvicini alle altre e puoi tenere aperto al campionato, ma non la gara della svolta dato che la Lazio comunque il suo campionato lo sta facendo”.

Forse però il rendimento della Lazio è un po’ sotto alle aspettative in campionato, mentre la Roma sta facendo molto bene. Non credi che rispetto al derby di ritorno dello scorso anno il pronostico si sia invertito?

“La Lazio può aver avuto degli alti e bassi, ma va anche detto che le altre squadre stanno andando forte. Il Milan che sta facendo un campionato al di sopra di quello che ci si poteva aspettare e le altre stanno disputando la loro stagione. Può esserci una stagione dove non si fanno gli stessi punti della precedente, ma credo che la Lazio alla fine il suo campionato lo faccia lo stesso. Per quanto riguarda la Roma, i giallorossi hanno un allenatore che mi piace molto, credo sia molto preparato e sta costruendo una buona squadra. Nella Capitale, poi, le pressioni che ci sono sulla Lazio e sulla Roma possono influire molto sul rendimento anche dei giocatori”.

Sia la Lazio che la Roma segnano molto, ma subiscono altrettanto. Ti aspetti un derby ricco di gol?

“Spero che sarà un derby ricco di gol perchè ci sono grandi qualità in fase offensiva. Si affrontano due formazioni che giocano per vincere le partite ed è normale che si scoprano un po’ di più lasciando più spazi. Il potenziale per vedere tanti gol domani c’è”.

Prima parlavi della pressioni della piazza romana da ambo le parti. C’è il rischio che un ambiente simile faccia prevalere la paura di non perdere rispetto alla voglia di vincere?

“No, vorranno vincere entrambe. Peraltro, Lazio e Roma non sono in difficoltà quindi giocheranno per ottenere i tre punti. Sarà una partita aperta ad ogni tipo di risultato”.

Che derby sarà senza pubblico? Potrebbe giovare a qualcuno questa situazione?

“Quella di domani sarà una stracittadina un po’ atipica, qualche vantaggio potrebbe averlo la Roma perchè gioca in trasferta. Sicuramente mancherà la spinta e la cornice di pubblico che caratterizza ogni tipo di derby”.

Tornado indietro negli anni, qual è il suo ricordo più bello legato a questa sfida?

“Sicuramente il fatto di averlo vinto. Ho avuto la fortuna di giocare vari derby, quello di Reggio Calabria, Atalanta-Brescia, quello di Manchester e l’unico che non ho portato a casa è stato quello di Torino ma perchè lì come collettivo eravamo inferiori. Vincere un derby è un’ emozione bella perchè ti dà sempre un’energia e una sensazione positiva. Del Lazio-Roma in cui ero in campo ricordo che guadagnai un rigore importante per noi, poi ci fu il gol all’ultima ed una vittoria insperata che ci ha aiutato molto. Quella stagione io arrivai a gennaio con la squadra in difficolta, poi invece siamo riusciti a tirarci fuori ed abbiamo chiuso l’anno in maniera dignitosa”.

Se potessi scegliere, c’è un derby che ti sarebbe piaciuto giocare?

“No, sono contento di aver giocato il derby che ho giocato. Ho un ricordo positivo, ne ho giocato e vinto uno. Sono tutti ricordi positivi, poi ognuno vive i derby in modo proprio. Se dovessi scegliere, rigiocherei la mia partita sperando che finisca nello stesso modo”.

In chiusura, ci racconti qualche aneddoto che hai vissuto nella settimana pre derby?

“Quando passeggiavo per il centro vari tifosi mi fermavano dicendo: “Mi raccomando il derby”, io rispondevo sempre di aver capito. Avendo vissuto anche altri derby, dico che il derby di Roma è molto sentito e si entra in clima già settimane prima. Inoltre, la cosa bella di questo tipo di partita è che se vinci il derby può anche fare una stagione così e così. Se poi vinci sia l’andata che il ritorno alla gente basta quello per essere felice della stagione. La stracittadina è una sfida molto sentita a Roma, si leggeva dai giornali e si percepiva facilmente l’importanza di questa sfida per i tifosi”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: