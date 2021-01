Il Messaggero | Inzaghi spegne le telecamere di Formello e studia la sorpresa derby

La formazione della Lazio per il derby sembra scontata. Sembra, appunto: Eppure Inzaghi studia pure una pazza idea alternativa secondo quanto riportato da Il Messaggero. Non a caso ha ordinato ai canali ufficiali di non trasmettere immagini degli allenamenti in settimana, nonostante non abbia ancora mandato in scena davvero nessuna prova tattica. La mossa a sorpresa potrebbe essere schierarsi come la Roma, con l’inserimento di uno tra Parolo e Akpa Akpro (favorito il primo), oppure addirittura Pereira con Luis Alberto. Da una parte sembrerebbe folle rinunciare a Caicedo in un momento così magico sotto porta, ma dall’altra l’ecuadoregno potrebbe diventare l’unica arma per cambiare in corsa il volto della partita.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: