La Repubblica | Perfetti sconosciuti: Lotito e Friedkin al derby degli opposti

Pensare che venerdì sera i fratelli Friedkin incontreranno il patron biancoceleste, Claudio Lotito, con una stretta di mano si sbaglia. La presidenza giallorossa di è dimostrata in questo periodo molto riservata e diffidente dalla strette di mano, tutto il contrario di Lotito che invece è sempre pronto a rompere il muro delle diffidenze altrui, costruendo così la propria fortuna. Due mondi lontanissimi, inconciliabili: da un lato il vertice di un colosso mondiale che svaria dalla distribuzione automobilistica alla produzione cinematografica; dall’altra un imprenditore locale molto radicato sul territorio. Ma con lo stesso obiettivo: lo sviluppo del loro bene primario, Lazio e Roma. Lotito ha abbracciato la politica dei piccoli passi, ma molto costanti. Che gli hanno permesso di riportare la Lazio in Champions e approdare agli ottavi, risultato che frutterà almeno 56 milioni di euro, rompendo anche il tetto dei 4 milioni di stipendio con il rinnovo di Ciro Immobile. I Friedkin hanno il problema opposto: razionalizzare i costi della gestione Pallotta senza ridurre la competitività. Due visioni diverse, opposti così come lo erano ghibellini e guelfi. Se il primo passo istituzionale dei Friedkin è stata una visita con la Sindaca Raggi all’ambasciata americana; l’ultimo di Lotito è stato l’incontro in Vaticano con il Papa, che lo ha voluto ricevere personalmente dopo una lettera inviata dal presidente. Un gemellaggio rafforzato anche dall’annuncio del gemellaggio tra la formazione di Inzaghi e la nazionale sacerdoti. Molte le differenze tra Lotito e Friedkin, ma anche qualche somiglianza. Entrambi infatti sono appassionati di aerei. Il patron biancoceleste infatti è stato il primo presidente a regalare alla sua squadra un aereomobile in comodato d’uso. L’altro invece colleziona jet privati che non di rado pilota al posto del suo co-pilota. Entrambi poi hanno scelto l’occupazione “militare” del centro sportivo. “Sono tornato a fare il presidente a tempo pieno” ha confessato Lotito agli amici e sta concludendo una ristrutturazione totale del centro di Formello. Rayan sta riorganizzando gli uffici di Trigoria per avere più spazio, visto che passa lì 8 ore al giorno. Piccole analogie ma non certo sufficienti per dimenticare la distanza Roma-Houston.

