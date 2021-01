La Salernitana potrebbe prendere in prestito un esterno della Lazio

Secondo quanto riportato da Salernitananews.it, un nuovo nome è stato accostato alla Salernitana per quanto concerne l’out mancino: Claudio Lotito starebbe provando a convincere Riza Durmisi, attualmente in forza alla Lazio, a ripartire dalla compagine granata. L’ex Betis Siviglia, finito ai margini della rosa biancoceleste e quindi fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi, sarebbe ora a caccia di riscatto: secondo Salernitananews.it, infatti, il danese classe 94′ avrebbe intenzione di rimanere in massima serie ed il suo entourage non avrebbe, perciò, ancora dato una risposta chiara circa l’opzione proposta dal patron capitolino. I contatti proseguiranno nelle prossime settimane e la situazione potrebbe, quindi, evolversi da qui a breve tempo.

