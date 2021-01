Lazio-Roma, appuntamento con la storia: un silenzio colmato dall’amore

Manca poco, il fischio del direttore di gara si avvicina, il derby sta per avere inizio. Si sa, per tutti i tifosi questa non è una partita qualunque, ma è l’evento in grado letteralmente di paralizzare un’intera città. L’ansia, la frustrazione, l’attesa, sono tutte emozioni che assalgono i sostenitori di entrambe le squadre, già settimane prima del fischio di avvio. Per chi non è di Roma, è difficile poter comprendere solamente un minimo quello che questa gara può rappresentare, perché il derby della capitale è differente dagli altri. La sua valenza, ha radici ben radicate nella storia, con principi e valori precisi che lo caratterizzano, quali l’amore, la passione e perché no anche lo sfottò. A volte la troppa paura di poter fallire un appuntamento del genere, porta a pensare che forse sarebbe meglio non giocarla come partita, passando direttamente alla prossima. D’altronde, il derby è portatore di emozioni contrastanti, che possono variare dal dolore alla sofferenza dovuti al fallimento, fino alla gioia e all’estasi totale della vittoria. Lo scopo specifico di tutto questo è uno solo, la supremazia della città, la prevalenza dal punto di vista calcistico, anche se dopo il derby del 26 maggio, si è definitivamente sancito chi è destinato a possedere le chiavi della città di Roma e ad esserne padrone indiscusso.

Il passato ci insegna che ognuno di essi è un appuntamento con la storia, per vari motivi, ma quello di venerdì sarà un derby veramente unico. Non c’è bisogno di ricordare l’infausto anno da tutti vissuto e che si è appena concluso, caratterizzato da un lunghissimo periodo di lontananza tra i tifosi e la loro seconda casa, lo stadio. Una distanza però solamente fisica, perché il legame con i propri colori non è mai svanito, ma anzi si è consolidato ancor di più. Nonostante sia da poco iniziato il 2021, il processo di ritorno alla normalità risulta essere lento e quindi ancora abbastanza lontano, per questo motivo al derby del 15 gennaio per la prima volta nella storia non saranno presenti i tifosi sugli spalti. Un evento epocale, mai accaduto prima e semplicemente inimmaginabile visto l’apporto che i sostenitori riescono a dare ad ogni partita, soprattutto in incontri come questi. La gara tra Lazio e Roma è sempre stata ricordata per via dello spettacolo offerto dalle due curve, per il boato ad ogni goal segnato o per i cori incessanti. Quest’anno nulla di tutto questo sarà possibile, sarà un derby immerso nel più totale silenzio, che verrà comunque colmato dall’amore e dalla passione di tutti, che con il cuore sono lì, a cantare, soffrire ed esultare per la propria squadra. Perché il derby è e sarà sempre dei tifosi.

